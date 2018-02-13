قرر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، (الحاكم) بجنوب أفريقيا، عزل رئيس البلاد، جاكوب زوما، من منصبه بعد أن رفض التنحي طوعا.

وذكرت صحيفة تايمز لايف، الثلاثاء، أن زوما رفض على الأرجح ترك منصبه، لذلك قررت اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي عزله، وذلك بعد اجتماع، أمس الإثنين، دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.

وفي الآونة الأخيرة، يتعرض الحزب الحاكم لضغوط من المعارضة فيما يتعلق بالفضيحة المتعلقة بإهدار ممتلكات الدولة.

ومنذ عام 2014، انسحبت المعارضة من حضور اجتماعات الجمعية التشريعية، وطلبت من زوما إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

ونفى زوما التهم الموجهة إليه، قائلا إن جميع العمليات المالية تخضع لمراقبة الخدمات الحكومية الخاصة.

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر الماضي، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية المشوبة بالفضائح.

ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي عن رئاسة البلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه رفض ذلك.

ويواجه زوما (75 عاما) عددا من الاتهامات بالفساد، بعد 9 أعوام من توليه الرئاسة، وكان من المقرر أن تنتهي ولايته الرئاسية رسميا في منتصف 2019.