قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحرص الشديد الذي يبديه الجيش التركي حيال سلامة المدنيين في عفرين أثناء تنفيذ عملية غصن الزيتون هو سبب تقدم العملية ببطء.

وأضاف أردوغان خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "لولا حرصنا الشديد على سلامة المدنيين في عفرين لاجتحنا المدينة فوراً، ولكانت العملية قد انتهت منذ أيام دون وقوع أي خسائر في صفوفنا."

وانتقد أردوغان بعض أعضاء أحزاب المعارضة التركية لقيامهم بتشويه صورة العملية عبر نشر الأكاذيب ومحاولة الترويج بأن تركيا تستهدف المدنيين في عفرين.

وبخصوص دعم الولايات المتحدة لتنظيم "ب ي د" قال أردوغان إن الدعم المالي الذي تعتزم واشنطن تقديمه للتنظيم سيؤثر على قرارنا حول طبيعة علاقاتنا مع الولايات المتحدة.

وبخصوص زيارة وزير الخارجية الأمريكي تليرسون إلى تركيا قال أردوغان إن أنقرة ستعرض أمام الأمريكيين جميع الحقائق مرة أخرى وستنظر ماذا سيفعلون.

وأضاف أردوغان "لا يحق لأحد بعد الآن التذرّع بداعش، فقد أسدل الستار على مسرحية التنظيم (الإرهابي) في سوريا والعراق".

وأشار أردوغان إلى أن الناتو لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وأن كافة أعضاء الحلف متساوون مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن على واشنطن احترام القواعد والقوانين مثل غيرها من الدول.