قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي لم يقرض صندوق النقد الدولي ولو دولارا واحدا من احتياطات الصرف التي بلغت 97.3 مليار دولار مع نهاية 2017.

وأوضح لوكال في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة تقرير الوضعية المالية و النقدية لسنتي 2016 و2017, أنه لم يكن هناك "تحويل" للأموال وإنما "التزام" من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد, باعتبارها عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية.

وأضاف لوكال أن الأمر الذي اتفق عليه هو أن " تلتزم الجزائر على غرار 60 دولة أخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن إقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك, في حالة ظروف عالمية استثنائية مثل حدوث ازمة مالية عالمية حادة".

ويستعمل هذا القرض اذا كانت الموارد المالية للصندوق غير كافية لتغطية احتياجاته المالية - حسب المحافظ- الذي أضاف أن "الصندوق في حوزته 659 مليار دولار كمساهمة من الدول الأعضاء, في حين ان الجزائر التزمت بـ 5 مليارات دولار فقط".