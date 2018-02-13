دعا التكتل النقابي لعمال التربية إلى إنجاح الإضراب الذي أقرته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات غدا الأربعاء، والدخول في إضراب وطني شامل يومي 20 و21 فيفري الجاري بغية تحقيق المطالب المرفوعة، والاستعداد لأي موقف تصعيدي يتقرر لاحقا.

وفي سياق بيانها، تطالب النقابات الحكومة أخذ مطالبها مأخذ الجد، وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لإيجاد حلول عملية ملموسة، وبالموازاة يدعو الجميع بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة، والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية.

وقد خلص الاجتماع الذي عقدته التكتلات النقابية في بيانها المشترك رقم 01/2018، والذي بحوزة "الخبر" إلى اعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، وكذا المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (الديوا والليسانس)بالإضافة إلى تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة. وبالمقابل فإن بيان النقابات يدعو إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإلغاء المادة 87 مكرر، واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم.