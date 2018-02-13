توفي 23 شخصا بسبب فيروس الأنفلونزا الموسمية بعدة ولايات من الوطن منذ بداية الموسم الشتوي، حسب أخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الثلاثاء مديرية الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وكشف مدير الوقاية بالوزارة الدكتور جمال فورار أن معهد باستور المكلف بتأكيد حالات الوفاة بعد إجراء التحاليل الضرورية حول الاأنفلونزا الموسمية، "أحصى إلى غاية اليوم وفاة 23 شخصا بسبب هذا الفيروس بعدة ولايات من الوطن".

وتأتي ولاية الجزائر العاصمة في مقدمة الحصيلة بتسجيل 10 وفيات تتراوح أعمارهم ما بين 4 و65 سنة تليها ولاية برج بوعريريج ب 3 وفيات ثم كل من البليدة وتيبازة وغليزان بحالتي وفاة لكل واحدة منها وولايات وهران والمدية وسوق أهراس وسكيكدة بحالة وفاة واحدة لكل واحدة منها- حسب مدير الوقاية.

وأكد الدكتور فورار في هذا السياق أن 39 بالمائة من حالات الوفاة المسجلة يعاني أصحابها من أمراض مزمنة سيما السكري والقصور الكلوي بالإضافة إلى حالتين لنساء حوامل.

وذكر بالمناسبة أن هناك 730 شخصا مشكوك في إصابتهم بفيروس الأنفلونزا الموسمية يخضعون إلى المتابعة الطبية بعدة مستشفيات من بينهم 223 حالة مؤكدة أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة يوجد أصحابها في العناية المركزة.

ويتوقع معهد باستور الجزائر أن تبلغ الإصابة بالفيروس ذروتها خلال شهر فيفري وذلك لانخفاض درجة الحرارة والتقلبات الجوية التي تميز هذا الشهر.