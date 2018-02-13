عثر أحد الصيادين منتصف نهار اليوم الثلاثاء على جثة لشخص مجهول الهوية في عرض البحر قبالة شاطئ "سيدي المجدوب" شرق مدينة مستغانم, حسبما علم من الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن وحدات الحماية المدنية وبالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل قامت فور تلقيها للبلاغ بالتدخل لانتشال الجثة التي كانت في حالة متقدمة من التعفن على بعد 5 كيلومترات شرق الميناء التجاري.

وتم تحويل الجثة التي تعود لشاب يبلغ من العمر 25 سنة من شاطئ سيدي المجدوب (حي خروبة) إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو شيقيفارا" بمستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات, كما أشير إليه .

وأفاد المصدر أن هذه الجثة هي الثالثة التي يتم العثور عليها بسواحل مستغانم خلال هذا الأسبوع بعد أن ألقت أمواج البحر الجمعة بجثة مجهولة نحو شاطئ "كاف واعر" ببلدية حجاج والسبت ببقايا جثة (الجزء السفلي فقط) نحو شاطئ "البحارة" ببلدية أولاد بوغالم.

ويرجح أن تكون هذه الجثة لشخص حاول الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل مستغانم أو الولايات الساحلية المجاورة خلال الأيام الماضية قبل أن يهلك في عرض البحر بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج, كما أشير إليه.