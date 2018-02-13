هدد وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف الرئيس السوري بشار الأسد بحال أي "هجمات جديدة" في إشارة إلى إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية بنيران مصدرها الأراضي السورية.

وأضاف وزير الطاقة والموارد المائية في حكومة الاحتلال، يوفال شتاينيتس، أن "الأسد مهدد بضربة عسكرية إذا خرقت إيران الخطوط الحمراء المرسومة من قبل إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأسقطت دفاعات جوية مصدرها الأراضي السورية، يوم السبت الماضي، طائرة حربية إسرائيلية ما أدى لإصابة أحد طياريها بجروح، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف أكثر من عشرة مواقع تابعة للجيش السوري، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

ولفت في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء، إلى أن "الأسد وحزب الله طرف واحد، وإذا تعرضنا لهجمات جديدة فإننا لن نكون ملتزمين باستهداف مصدر الاعتداء وحده بل سنحتفظ بالحق في اختيار جبهة مناسبة".

وأشار شتاينيتس، إلى أن "على الأسد التفكير جدياً فيما إذا كان يريد تحويل بلاده إلى جبهة أمامية لإيران والسماح لطهران بتزويد حزب الله بصواريخ عالية الدقة عبر سوريا".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة غارات على مواقع عسكرية في سوريا، كان آخرها استهداف مركز البحوث العلمية التابع للجيش السوري في جمرايا بريف دمشق في وقت سابق من الشهرالجاري.