استقبل الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم الثلاثاء , بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, الأميرال برنار روجيل, رئيس الأركان الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية.

خلال هذا اللقاء, أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين, كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الفرنسي.

وفي ختام اللقاء, تبادل الطرفان هدايا رمزية, ليوقع بعدها الأميرال برنار روجيل على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.