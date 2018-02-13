أصيب، أمس، طبيب جراح يعمل بمستشفى الحكيم عقبي بڨالمة، بكسور وجروح متعددة، إثر خلل مفاجئ، طرأ على المصعد الكهربائي داخل المستشفى ذاته، لما كان الضحية يهم بالنزول عبر المصعد من الطابق الرابع.

استنادا إلى مصادر مطلعة، فإنّ الطبيب المختص في الجراحة "م.محمد" كان يهمّ بالدّخول إلى المصعد، وأنّه بمجرد وضع إحدى قدميه، هوى في الفراغ من الطابق الرابع إلى الطابق السفلي، كون المصعد كان في الطابق الأرضي.

وقد أصيب بعدة كسور وجروح على مستوى الرّجلين وبعض الأنحاء المتفرقة من الجسم، ما اقتضى إجراء خمس عمليات جراحية له داخل قسم الجراحة بذات المستشفى ، وسط حالة من الهلع في أوساط الطاقم الطبي الجراحي وسائر أطباء وشبه الطبيين والعمال داخل المستشفى المذكور.

وأوردت، مساء اليوم الثلاثاء، مصادر من مستشفى الحكيم عقبي، بأنّ وضعية الضحية تظل حرجة، رغم التكفّل العاجل به، وأن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في ظروف الحادثة السابقة التي اهتزّت على وقعها المؤسسة الاستشفائية الدكتور عقبي.