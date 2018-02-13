قاد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري الى فوز مثير على مضيفه الوصل الاماراتي 2-1 الثلاثاء في دبي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.



وكان الوصل البادىء بالتسجيل عبر البرازيلي فابيو دي ليما (26)، لكن البديل بونجاح الذي دخل في الدقيقة 58 سجل هدفي التعادل (79) والفوز (90).



واحتل السد العائد الى البطولة بعدما غاب عن اخر نسختين، المركز الثاني في المجموعة بفارق الاهداف عن بيرسيبوليس الايراني الفائز على ضيفه ناساف الاوزبكستاني 3-صفر اليوم ايضا.



واذا كانت عودة السد للبطولة مميزة، فانها لم تكن كذلك بالنسبة للوصل الغائب عنها منذ اخر مشاركة له في نسخة 2008، بعدما فرط بتقدمه وافضليته حتى اخر ثلاثين دقيقة من المباراة، حين شارك بونجاح وقلب المباراة رأسا على عقب.



واستغل الوصل حماس جماهيره التي ناهز عددها ستة الاف متفرج في استاد زعبيل، ليسيطر بشكل شبه كامل على الشوط الاول في ظل غياب اي خطورة للسد الذي افتقد لرأس الحربة الصريح.



وارتكب عبد الكريم حسن مدافع السد خطأ فادحا حين حاول التمرير الى زميله الايراني مرتضى بور علي غنجي فخطف فابيو دي ليما الكرة وسددها زاحفة خادعة في شباك سعد الشيب (26).



وكان لهدف ليما اهمية خاصة جدا لانه حمل الرقم 100 بقميص الوصل منذ انضم الى صفوفه في موسم 2014-2015 حيث سجل 78 هدفا في الدوري و16 في كأس الرابطة و5 في كأس الامارات.



ودفع البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد ببونجاح مكان سالم الهاجري (58)، ليكون هذا التبديل نقطة تحول في المباراة لصالح الضيوف.



وصنع بونجاح الفرصة الاخطر للسد بعدما تلقى عرضية قابلها بخلفية رائعة صدها سلطان المنذري بصعوبة لترتد الى المهاجم الجزائري، لكن حارس مرمى الوصل ابعدها مجددا (70).



وكان بونجاح عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدف التعادل للسد اثر تلقيه تمريرة رائعة من الاسباني تشافي هرنانديز سددها بذكاء في الشباك (79).



وكاد السد يسجل الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من البديل اكرم عفيف وتمريرة الى تشافي سددها خادعة وتصدى لها المنذري (85).



لكن حارس مرمى الوصل فشل في ابعاد كرة بونجاح عن شباكه اثر عرضية من عفيف اخطأ مدافع الوصل عبدالله صالح في ابعادها لتتهيأ امام الجزائري ويكملها في المرمى (90).



وقال بونجاح: "فوزنا كان مهما جدا اليوم لانه جاء في المباراة الاولى والذي يعطي الفريق اريحية في الاستحقاقات المتبقية في المجموعة. دخلت كبديل وكنت في لياقة جيدة واستفدت من مساعدة زملائي لتسجيل هدفين".



وارجع بونجاح سبب الفوز الى ان "لاعبي السد كانوا في قمة تركيزهم حتى اخر دقيقة واستفادوا من المساحات بشكل جيد".