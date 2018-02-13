لقيت سيدة في الـ24 من العمر حتفها بعين المكان، وأصيب زوجها البالغ 26 سنة إصابات متعددة، في حادث اصطدام شاحنة من نوع "شاكمان" بسيارة سياحية من نوع "داسيا ستيبواي"، وقع اليوم الثلاثاء، على الطريق البلدي الرابط بين قرية عين أركو وقرية البلطة ببلدية تاملوكة ، جنوب غربي ڨالمة.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عين مخلوف بنقل كل من القتيلة وزوجها إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتاملوكة ، ومنها حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي الزناتي ، كما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث.