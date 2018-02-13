أكد وزير الاتصال جمال كعوان هذا الثلاثاء أن حرية التعبير في الجزائر كاملة وغير مقيدة ولا تمارس عليها أي ضغوطات من أي جهة كانت.

وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة وفي برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أوضح كعوان أن الدستور الجزائري يكفل في مادته الـ50حرية التعبير للصحافة قائلا "نحن لسنا رؤساء تحرير ولا مفوضين سياسيين نتابع تطور الصحافة ونأمل أن تتحمل مسؤولياتها أكثر في الالتزام بأخلاقيات المهنة".

الصحافة لا يمكن أن تكون محترفة إلا اذا التزمت بأخلاقيات المهنة، فمن المهم أن تكون الصحافة الجزائرية -يضيف كعوان- حرة ومسؤولة وذلك بالابتعاد عن الإساءة والمساس بالأشخاص قائلا "لا يمكن المساس بشخصية الرئيس كما لا يمكن الإساءة لأي مواطن عادي".