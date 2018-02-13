وصفت البرلمانية الفرنسية من حزب الجمهوريين فاليري بويار قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتعويض المدنيين الجزائريين الذين أصيبوا جسديا إبان حرب التحرير بـ" العار".

وعبرت النائبة عن مقاطعة "بوش دي رون" في الرسالة التي وجهتها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صدمتها بهذا القرار الذي يعيد فتح جروح الماضي حسبها.

وتساءلت النائبة إن كان كذلك من حق المدنيين الجزائريين الذين "قتلوا الأقدام السوداء والحركى في شارع إيسلي (العربي بن مهيدي بالعاصمة حاليا) أو في وهران" الاستفادة من منحة بفضل المجلس الدستوري، وأضافت " كيف لنا أن نقبل بمثل هذا العار".