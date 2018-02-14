أطلق المكتب القديم المسير لفريق شباب عين وسارة الناشط في القسم الثاني هواة وسط – غرب، الذي كان يترأسه رحماني خالد، النار على رئيس النادي الحالي، متهما إياه بالتصريح الكاذب حول معاناة الفريق ماديا، وكذا حول الديون التي صرح بها لـ”الخبر” مؤخرا قائلا بأنها تفوق مليارين و600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تصريحه بأنه لم يتلق أي إعانات من طرف محبي ومستثمري المنطقة، قائلا أنه بعد صعود الفريق الموسم الماضي 2017/2018 جمع هو وحده قرابة 6 ملايير سنتيم للفريق، مطالبا في بفتح تحقيق من طرف البلدية ومديرية الشباب والرياضة وحتى الولاية في الأموال التي جمعت وأنه مستعد للإدلاء بتصريحاته للمحققين.