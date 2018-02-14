مقادير المرق

قطع الدجاج، 3 حبات طماطم حمراء طازجة، 3 حبات بصل، 3 حبات بطاطس، 2 حبات قرعة، 2 حبات جزر، 3 حبات فلفل حار، ملعقة طماطم مصبرة، قليل من الحمص المنقوع في الماء، 4 ملاعق زيت، رأس الحانوت، 1م ك كصبر مرحي، فلفل أسود وفلفل أحمر وكروية.

مقادير العجين أو رقاق الشخشوخة

800غ دقيق رطب، 500 غ فرينة، ملعقة ملح صغيرة، ماء دافئ.

كيفية تحضير رقاق الشخشوخة

غربلي الفرينة والدقيق في إناء، ثم ضعي حفرة في الوسط، واسكبي الماء. اعجني العجينة حتى تصبح متجانسة ومطاطية وسهلة الاستعمال، ثم ضعيها في كيس بلاستيكي مبلل بالماء الدافئ ترتاح لمدة 45 دقائق.

كوّني كويرات وغطيها واتركيها على حدا. بعد ذلك، سطحي الكريات وافرشيها حتى تصبح على شكل رقاق وضعيها في مقلى أو إناء خاص بالشخشوخة مدهون بزيت، وبعد نضجها انزعيها.

كيفية تحضير المرق

نضع في قدر البطاطس، نضيف الماء والملح نترك على النار، عند الطهي، نصفيها من الماء ونضيف بابركية وملح والفلفل أسود، ثم نقليها في الزيت + 1 م.ك زبدة ونترك جانبا. اطهي أطراف الدجاج مع الزيت وحبة فلفل الحار في قدر وقليبى من حين لأخر، ثم أضيفي البصل المفروم واتركي حتى يذبل، ثم نضيف الطماطم مرحية في الخلاط الكهربائي، ونضيف التوابل و نترك على النار.

بعد نصف سّاعة، أضيفي الحمُّص المنقوع وقلِّبي المكوِّنات معاً. أضيفي في المرحلة الأخيرة الطّماطم المصبرة، والماء وقلِّبي المكوِّنات معاً حتّى تتجانس، أضفى الجزر والقرعة ثمَّ اتركيها على نارٍ هادئة لمدّة نصف ساعة إضافيّة حتّى تنضج تماماً، وانتبهي أنّ لا يجفّ ماء المرق، ويمكنكِ إضافة القليل من الماء إن احتجت لذلك.

ننزع قطع الدجاج وفي نهاية الطهي، قطعي أوراق الشخشوخة إلى قطع متوسطة، وافرشيهم في صحن، واسقيهم بالمرق والدجاج والحمص ونزين بالخضر والبطاطس والفلفل الحار.