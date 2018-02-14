إذا لم يتجاوز صغيرك العامين، لا تجعلي الأجهزة اللوحية بين يديه؛ لأن تواصله من خلالها يؤثر على نموه الذهني.

أما إذا كان عمره بين عامين وستة أعوام، فيمكنك تركها بين يديه ساعة واحدة يومياً فقط، ومن عمر 6 أعوام حتى 12 عاماً، يمكنه استخدامها لمدة ساعتين فقط، وفي حال كان عمره أكثر من 12 عاماً، اطلبي منه أن لا يتجاوز الثلاث ساعات خلال استعماله لها؛ حتى لا يصل إلى مرحلة الإدمان.

* قومي بتسجيل طفلك في الأندية الرياضية أو دورات السباحة مثلاً ليقضي وقته بما هو مفيد له ولجسمه.

* كثفي زيارات الأقارب والأصدقاء لخلق محيط اجتماعي خصب لصغيرك.

* شاركي صغيرك اللعب معه، واستخدمي ألعاب التركيب والفك والرسم وألعاب الحركة.