داهمت الشرطة في جنوب إفريقيا المجمع السكني لعائلة "جوبتا" التي يشتبه في أنها تستغل علاقاتها بالرئيس جاكوب زوما للتأثير على تعيينات الحكومة والعقود الخاصة بأراضي الدولة.

وذكرت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء أن وحدة تحقيق تابعة لشرطة النخبة داهمت مجمع عائلة "جوبتا" الكائن في منطقة ثرية بمدينة جوهانسبرغ.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب إفريقيا إن وحدة القوات الخاصة في الشرطة ألقت القبض على شخصين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، خلال مداهمة لمنزل أسرة جوبتا، مشيرة إلى أن أحد أفراد الأسرة تم اعتقاله خلال مداهمة منزلهم في جوهانسبرج.

وقال وزير المالية مالوسي جيجابا، أمس الثلاثاء، إن زوما سيلقي كلمة للأمة، الأربعاء، مضيفا: "نتوقع أن يفعل الصواب غدا"، وفقا لما أوردت وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه لم يتسن الاتصال بمتحدث باسم زوما للحصول على تعقيب ولم يصدر تأكيد من الرئاسة بشأن الخطاب. توقع مسؤولون في الحزب الحاكم أن يرد الرئيس جاكوب زوما، اليوم الأربعاء على أمر الحزب له بالتنحي عن منصبه.

وقد قرر المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا) أمس الثلاثاء عزل رئيس البلاد جاكوب زوما، من منصبه بعد أن رفض التنحي طوعا.

و كان المجلس الوطني التنفيذي، المؤلف من 107 أعضاء والذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب، خلص فجر أمس في ختام اجتماع استمر 13 ساعة إلى "إعفاء" زوما من مهامه الرئاسية، وأمهل الرئيس زوما 48 ساعة للتنحي عن منصبه.