أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجلفة، عن وقوع حادثي مرور مساء أمس الثلاثاء، خلفا وفاة ثلاثة أشخاص فيما أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة

و أستنادا لذات المصدر، يعود الحادث الأول ، الذي وقع على الساعة السادسة مساء على محور الطريق الوطني الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية الشارف وبالتحديد بمنطقة "خريزة" ، إلى انحراف وانقلاب سيارة سياحية حيث أدى إلى إصابة 04 أشخاص بجروح مختلفة .



و الحادث الثاني تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وأخرى سياحية حيث خلف وفاة شاب 25 سنة في عين المكان وإصابة 04 أشخاص آخرين بجروح ، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة السابعة مساء على مستوى الطريق الوطني واحد"أ "عند المخرج الغربي لبلدية القديد وبالتحديد بمنطقة " بروث"وقامت بتحويل الضحايا إلى مستشفى الإدريسية بنفس الولاية حيث لفظ ضحيتين أنفاسهما الأخيرة بذات المؤسسة الاستشفائية.