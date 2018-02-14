وفاة 3 أشخاص في حادث مرور بالجلفة

مجتمع
14 فبراير 2018 () - إ.ش/ وأج
0 قراءة
+ -

أعلنت مصالح الحماية المدنية بالجلفة، عن وقوع حادثي مرور مساء أمس الثلاثاء، خلفا وفاة ثلاثة أشخاص فيما أصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة

و أستنادا لذات المصدر، يعود الحادث الأول ، الذي وقع على الساعة السادسة مساء على محور الطريق  الوطني الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية الشارف وبالتحديد بمنطقة "خريزة" ، إلى  انحراف وانقلاب سيارة سياحية  حيث أدى إلى  إصابة 04 أشخاص بجروح  مختلفة .


و الحادث الثاني تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية  وأخرى سياحية  حيث خلف وفاة شاب 25 سنة في عين المكان وإصابة 04 أشخاص آخرين بجروح ، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة السابعة مساء على مستوى الطريق الوطني واحد"أ "عند المخرج الغربي لبلدية القديد  وبالتحديد بمنطقة " بروث"وقامت بتحويل الضحايا  إلى مستشفى الإدريسية  بنفس الولاية حيث لفظ ضحيتين أنفاسهما الأخيرة بذات المؤسسة الاستشفائية.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول