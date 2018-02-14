قتل ثلاثون مهاجراً غير شرعي، اليوم الأربعاء، جراء تصادم حافلة تقلهم قرب مدينة بني وليد جنوب غربي ليبيا.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فقد أصيب نحو مائة آخرين بجروح في الحادث الذي وقع على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مستشفى المدينة حاتم التويجر.

وأوضح التويجر، أن أكثر من 300 مهاجر غالبيتهم من أريتريا والصومال كانوا على متن الشاحنة عند انقلابها عند الصباح.

بدروها، نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال"، عن مدير عام مستشفى بني وليد محمد المبروك، قوله إن إجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مشافي طرابلس، بينما يحتاج 7 منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة فيما كانت إصابات البقية بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات.