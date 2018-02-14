أكدت مديرة البحث لدى مركز تطوير الطاقات المتجددة نشيدة قصباجي مرزوق ،أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة إن الجزائر مطالبة بتجاوز المرحلة التجريبية و الدخول فعليا في تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة .

وأشارت مديرة البحث أنه من أجل تدارك التأخر المسجل يجب اشراك قطاعات الصناعة والنقل و السكن في ترقية هذه الطاقات الخضراء.

وأوضحت قصباجي مرزوق لدى تدخلها خلال ندوة حول الوضعية الحالية للسوق الوطنية وآفاق تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر التي نظمت في إطار صالون الكهرباء و الطاقات المتجددة أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة و ذلك رغم إطلاق برنامج خاص بتطويرها.

كما أشارت المتحدثة إلى أن الجزائر تحتل اليوم المرتبة الـ 18 على المستوى الإفريقي في مجال الإمكانيات المتوفرة.

وأضافت أن البلاد وضعت مجموعة كبيرة من القوانين و النصوص التنظيمية التي من شأنها تسيير هذا القطاع لكنها لم تسمح بإحراز تقدم في هذا المجال.