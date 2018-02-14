الإثارة في العاصمة وتاجنانت

رياضة
14 فبراير 2018 () - ك.ب / وأج
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تبلغ البطولة هذا الأسبوع جولتها العشرين، بتسجيل قمتين واعدتين الأولى بين الرائد شباب قسنطينة الذي ينزل ضيفا على العميد بملعب 5 جويلية. وأخرى بين الجريحين أسفل الترتيب حيث يستقبل دفاع تاجنانت شبيبة القبائل في مواجهة الخاسر فيها يرهن حظوظه في البقاء ضمن الرابطة الأولى.

 

الخميس 15 فبراير:

 نصر حسين داي - اتحاد البليدة  (سا 16:00)

اتحاد بسكرة - أولمبي المدية     (سا 16:00)

وفاق سطيف - شباب بلوزداد    (سا 17:00)

 

الجمعة 16 فبراير:

اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر (سا 16:00)

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل   (سا 16:00)

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة (سا 17:00)

 

السبت 17 فبراير:

اتحاد بلعباس - مولودية وهران (سا 16:00)

نادي بارادو - شبيبة الساورة    (سا 16:00)

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