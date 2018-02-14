تبلغ البطولة هذا الأسبوع جولتها العشرين، بتسجيل قمتين واعدتين الأولى بين الرائد شباب قسنطينة الذي ينزل ضيفا على العميد بملعب 5 جويلية. وأخرى بين الجريحين أسفل الترتيب حيث يستقبل دفاع تاجنانت شبيبة القبائل في مواجهة الخاسر فيها يرهن حظوظه في البقاء ضمن الرابطة الأولى.

الخميس 15 فبراير:

نصر حسين داي - اتحاد البليدة (سا 16:00)

اتحاد بسكرة - أولمبي المدية (سا 16:00)

وفاق سطيف - شباب بلوزداد (سا 17:00)

الجمعة 16 فبراير:

اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر (سا 16:00)

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل (سا 16:00)

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة (سا 17:00)

السبت 17 فبراير:

اتحاد بلعباس - مولودية وهران (سا 16:00)

نادي بارادو - شبيبة الساورة (سا 16:00)