الإثارة في العاصمة وتاجنانت
رياضة
14 فبراير 2018 () - ك.ب / وأج
تبلغ البطولة هذا الأسبوع جولتها العشرين، بتسجيل قمتين واعدتين الأولى بين الرائد شباب قسنطينة الذي ينزل ضيفا على العميد بملعب 5 جويلية. وأخرى بين الجريحين أسفل الترتيب حيث يستقبل دفاع تاجنانت شبيبة القبائل في مواجهة الخاسر فيها يرهن حظوظه في البقاء ضمن الرابطة الأولى.
الخميس 15 فبراير:
نصر حسين داي - اتحاد البليدة (سا 16:00)
اتحاد بسكرة - أولمبي المدية (سا 16:00)
وفاق سطيف - شباب بلوزداد (سا 17:00)
الجمعة 16 فبراير:
اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر (سا 16:00)
دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل (سا 16:00)
مولودية الجزائر - شباب قسنطينة (سا 17:00)
السبت 17 فبراير:
اتحاد بلعباس - مولودية وهران (سا 16:00)
نادي بارادو - شبيبة الساورة (سا 16:00)