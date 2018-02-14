يشرع في إنجاز مصنع تركيب السيارات من علامة "بيجو" في شهر أفريل المقبل بمنطقة الحامول ببلدية الكرمة في ولاية وهران.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المكلف بالاستثمارات عثمان محمد في المديرية الولائية للصناعة والمناجم اليوم الأربعاء ،أنه تمت مباشرة الإجراءات التقنية من أجل تجسيد هذا المشروع الذي تتكفل بتجسيده شركة "بيجو سيتروين" للإنتاج بالجزائر واختيار الأرضية لبناء المصنع على مساحة 120 هكتار.

وقال ذات المصدر أنه سيتم تخصيص الجزء الأكبر من المساحة الإجمالية للمشروع لإنجاز مصنع تركيب السيارات من علامة "بيجو" والباقي ستخصص لشركات المناولة الناشطة في مجال قطع غيار المركبات .

وقد تم اختيار هذا الموقع لإنجاز المصنع بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الهام على اعتبار أنه يتواجد بمحاذاة الطريقين الوطنيين رقم 4 و108 وكذا خط السكة الحديدية الرابط بين وادي تليللات (وهران) وسيدي بلعباس وتلمسان والجزائر العاصمة. كما سيتم مباشرة أشغال ربط مختلف الشبكات بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والتطهير والغاز والكهرباء وغيرها بالموازاة مع انطلاق أشغال تسطيح الأرضية المخصصة لإنجاز المصنع.

ومن المتوقع أن يدخل مصنع تركيب السيارات من علامة "بيجو" الذي سيساهم في استحداث 1.000 منصب شغل مباشر وآلاف مناصب الشغل الأخرى غير المباشرة حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من العام القادم (2019 )، كما أوضح المكلف بالاستثمار في المديرية الولائية للصناعة والمناجم.

للتذكير تم خلال شهر نوفمبر الماضي التوقيع على بروتوكول اتفاق حول إنشاء شركة بيجو سيتروين للإنتاج الجزائر باستثمار يبلغ 100 مليون أورو مع العلم أن رأسمال الشركة موزع وفق قاعدة 51/49 بين 20% للمؤسسة الوطنية لإنتاج الآلات الصناعية الجزائر-PMO قسنطينة و15.5% للمجمع الخاص كوندور و15.5% لمتعامل صيدلاني جزائري (Palpa Pro) بالنسبة للجانب الجزائري و49% لمجمع PSA بالنسبة للجانب الفرنسي. كما ستبلغ الطاقة الإجمالية للمصنع 75.000 وحدة سنويا مع تحديد نسبة الإدماج بـ 40 بالمائة.