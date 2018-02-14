كشف قادري الشريف مدير الصيد البحري و تربية المائيات لوكالة الأنباء الجزائرية أن مؤسسة "كوريناف" الخاصة لبناء و تصليح و صيانة السفن بزموري البحري بولاية بومرداس، تلقت مؤخرا طلبية لإنجاز و تصدير و تدعيم أسطول الصيد البحري لموريتانيا بـ 30 سفينة صيد من نوع "جياب" بطول 18 مترا و 50 سنتيمترا المصنوعة من مادة البوليستيران "الألياف الزجاجية ".

وذكر قادري أنه من المرتقب أن تتبع هذه العملية بإبرام اتفاقيات تصدير أخرى للقطاع الخاص من نفس البلد من مختلف أنواع و أحجام سفن الصيد التي تنتجها مؤسسة "كوريناف" التي تعد الوحيدة عبر الوطن التي تنتج مثل هذه السفن.

وأكد شاوش علي صاحب مؤسسة "كوريناف " لبناء و تصليح و صيانة السفن الوحيدة أن مؤسسته تتلقى سنويا طلبات من كل ولايات الوطن لإنجاز و بناء ما بين 30 و 40 سفينة من كل الأنواع والأحجام بعدما كان المعدل في السنوات الأخيرة يتراوح بين 5 و 6 سفن.

كما تقوم المؤسسة بإصلاح و صيانة سنويا ما بين 80 سفينة و أحيانا أخرى يصل العدد إلى 100 سفينة من مختلف الأحجام و الأنواع.

وأرجع مؤسس "كوريناف" انتعاش الطلبات على خدمات السفن مجددا إلى عوامل تتعلق بعودة اهتمام الشباب بالاستثمار في المجال من خلال دعم وكالة تشغيل الشباب خاصة بعد الرفع من نسبة الدعم إضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة التي هي في المتناول.