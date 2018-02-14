أعلن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، اليوم الأربعاء، أنه لن يتحدى قرار حزبه بإقالته.

واستنكر الرئيس قرار الحزب الحاكم بإقالته، لكنه في الوقت نفسه أعلن أنه لن يتحداه.

وقال زوما، خلال أول ظهور له بعد إعلان القرار على التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء، "لا أوافق على قرار حزب المؤتمر الوطني ولكني لن أتحداه". وتابع "الأمر متعلق بالجدول الزمني، وطلبت تأجيل الموعد لكي نهيئ الظروف".

وأضاف "ثمة ضغوط وضعت على الحكومة لإقالتي ومنعي من إلقاء خطاب للأمة".