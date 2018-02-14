حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة تماثيل و 190 قطعة أثرية تعود إلى حقبة زمنية قديمة .

وأوضح بيان لذات الهيئة الأمنية، اليوم الأربعاء، أن أفراد الدرك الوطني بوادي جر، تمكنوا من توقيف أفراد العصابة المختصة في المتاجرة و تهريب القطع الأثرية والتي تتشكل من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 46 سنة.

وأفاد البيان، أن أفراد العصابة الذين تم توقيفهم قدموا من ولاية عين الدفلى إلى البليدة قصد بيع هذه القطع الأثرية المتمثلة في تمثال على هيئة رأس من المعدن وآخر على شكل امرأة فرعونية و تمثال لامرأة صغيرة و 190 قطعة نقدية أثرية إلى جانب حجز 758 ألف دج من عائدات نشاط هذه الشبكة.

و حسب ذات الهيئة الأمنية فقد تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.