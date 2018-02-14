ستضمن شركة "أ.أس.أل" للطيران فرنسا خلال الصائفة رحلات باتجاه الجزائر العاصمة و وهران انطلاقا من مطار تولون حسبما أعلنته اليوم الأربعاء الشركة، التي تعد فرعا للمجمع الدولي "أ.أس.أل" للطيران هولدينغ.

و تمت الإشارة إلى أن شركة "أ.أس.أل" للطيران فرنسا ستضمن رحلات باتجاه الجزائر العاصمة من 6 يوليو إلى 14 سبتمبر 2018 بوتيرة رحلة أسبوعية يوم الجمعة على الساعة الثامنة صباحا (8:00) و رحلات باتجاه وهران من 2 يوليو إلى 10 سبتمبر 2018 بوتيرة رحلة أسبوعية يوم الإثنين بمنتصف النهار (12:00)

و ستبرمج رحلات الإياب باتجاه تولون انطلاقا من الجزائر العاصمة على الساعة التاسعة و النصف صباحا (9سا30د) و من وهران على الساعة الواحدة زوالا(13:00).

و أوضحت الشركة أن الرحلات باتجاه الجزائر ستستفيد من تطبيق تسعيرة تبدأ انطلاقا من 71 أورو بالنسبة لرحلة الذهاب العادي (حوالي 9.800 دج).

وكانت شركة "أ.أس.أل" للطيران فرنسا قد أعلنت في ديسمبر الفارط بأنها قررت تعزيز رحلاتها على خط باريس/شارل ديغول (رواسي)-الجزائر العاصمة التي تضمنها طوال السنة، من خلال رفع وتيرتها خلال الصائفة إلى خمس رحلات أسبوعية ما بين يومي الإثنين و الجمعة.

وبخصوص خطها باريس-شارل ديغول (رواسي)- الشلف، تشير الشركة إلى أنه سيتم ضمانها كل يوم إثنين خلال فترة الذروة في فصل الصيف ما بين شهري يوليو وسبتمبر، موضحة أنها خصصت عرض أسعار مرن للاستجابة لحاجيات زبائنها.

وتتضمن عروضها رحلات ذهاب عادي و ذهاب وإياب مع أو دون أمتعة و قابلة للتعديل أو لا و قابلة للتعويض أو لا مع إمكانية "التوفيق بين مختلف الخيارات"، خاصة و أنه قد تم فتح عمليات الحجز ابتداء من شهر يناير على الموقع الإلكتروني للشركة.

للتذكير فإن شركة "أ.أس.أل" للطيران فرنسا تضمن رحلات مسافرين لأهم وكلات السفر الفرنسية و الأوروبية. و كانت الشركة الفرنسية قد أشارت في شهر نوفمبر الفارط أنها وقعت عقدا مع ترافلبورتي و هي مؤسسة تكنولوجية تقوم بتسهيل بيع الأسفار و شراءها و تسييرها من أجل تعزيز تواجدها بقنوات التوزيع لاسيما وجهة الجزائر.