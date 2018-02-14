كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت عن إمكانية إجراء منتخب بلاده لمباراة ودية أمام نظيره الجزائري في شهر أفريل المقبل في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال المسؤول الاول للاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريح للبرنامج التلفزيوني "أكشن يا دوري" : "سنواجه أوكرانيا في إسبانيا وسنلعب مع منتخب بلجيكا على أرضه, و نهاية أفريل ستكون المرحلة الرابعة, حيث نواجه فنزويلا أو الجزائر أو اليونان".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن 5 مراحل من أجل إعداد "الأخضر" لمنافسات كأس العالم 2018.

يذكر ان المنتخب السعودي لكرة القدم يلعب في نهائيات مونديال 2018 في المجموعة الأولى رفقة كل من روسيا (البلد المضيف) والاوروغواي ومصر.