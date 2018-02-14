نظم صباح اليوم الأساتذة بجامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة، المنضوين تحت لواء تنظيم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فرع البويرة، وقفة احتجاجية أمام مقر عمادة الجامعة، على خلفية الاعتداءات التي تطالهم من طرف الطلبة وحتى أعوان الأمن آخرها بالقطب الجامعي الجديد دون ان تتحرك الإدارة ساكنا اتجاه الأمر.

أساتذة الكناس الذين وقفوا أمام مقر عمادة الجامعة رافعين شعارات "أين كرامة الأستاذ"، "الاستاذ بالبويرة يهان" ، قدموا بيان تنديدي تحصلت "الخبر" على نسخة منه يشرح فيه وضعية الأستاذ بالجامعة ووقائع الاعتداء على الأستاذ بكلية العلوم والعلوم التطبيقية، وكذا صمت الإدارة اتجاه الأمر والذي حملوا جزءا من تدهور الأوضاع داخل حرم الجامعة، كما دعا الأساتذة عبر البيان إلى تنظيم وقفات احتجاجية متبوعة بمسيرات سلمية من اجل رد الاعتبار للأستاذ.

هذا وتزامن الاحتجاج وتنصيب عميد الجامعة الجديد خلفا لموسى زيرق الذي تم إنهاء مهامه من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.