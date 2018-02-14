أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله اليوم الأربعاء بوهران أنه سيتم قريبا منع الفتوى على القنوات التلفزيونية الجزائرية لمن لا يملك ترخيصا من الوزارة الوصية.

وقال غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد قريبا لقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بحضور رؤساء المجالس العلمية التابعة لذات القطاع للاتفاق على أن لا يقدم الفتوى عبر هذه القنوات إلا من توافق عليه الوزارة.

من جهة أخرى أعلن غلام الله اليوم أن هيئته ستشكل مع بنك الجزائر "هيئة مراقبة لمرافقة المتعاملين مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية".

وذكر غلام الله "إننا نشكل مع بنك الجزائر هيئة مراقبة ليطمئن المتعاملون أن معاملتهم مع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية صافية ومريحة وخالية من الربا".

وأوضح أبوعبد الله غلام الله أن "المجلس الإسلامي الأعلى يشجع البنوك التي تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية لاستقبال الأموال من أجل تنشيطها في إطار بناء اقتصاد الجزائر وتنشيط المؤسسات".