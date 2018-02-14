أخرجت نقابات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببشار مناضليها إلى الشارع وتحديدا مقر الولاية أين رفع هؤلاء مطالب قالوا أنه على الحكومة الاستجابة لها.

ورفع المحتجون من أساتذة جامعة طاهري محمد ببشار وعدد من موظفي وعمال قطاع التربية قدموا من عدة بلديات عدة مطالب من بينها الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال ومراجعة مشروع قانون العمل والحفاظ على التقاعد النسبي كحق مكتسب و عدم التضييق على الحريات الإعلامية.

وعرفت الوقفة حضورا مكثف لعناصر الأمن بالزيين المدني والرسمي وقرروا مراقبة الوضع عن بعد، علما أن الوقفة عرفت حضور نائب رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد بلعيدي مبارك.