أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحزب الحاكم) في جنوب أفريقيا, اليوم الأربعاء, أنه أمهل الرئيس الحالي جاكوب زوما إلى يوم غد الخميس, للتنحي عن منصبه أو سحب الثقة منه.

وأوردت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الأربعاء, أن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحزب الحاكم) في جنوب أفريقيا, أمهل الرئيس الحالي جاكوب زوما إلى يوم غد الخميس, للتنحي عن منصبه أو سحب الثقة منه".

وكان رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما في مقابلة حصرية مع هيئة اذاعة جنوب افريقيا اليوم انه لا يوافق على قرار الحزب الحاكم الصادر بشأنه الخاص بالاستقالة, حيث كسر زوما صمته عندما تصاعد الضغط عليه للاستقالة.

وأضاف في المقابلة "من غير العادل بالنسبة لي إثارة هذه القضية ...ولم يقدم أحد سببا ولا يقول أحد ماذا فعلت".