فككت قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية ڨالمة،جماعةإجراميةتتاجر بالمخدرات والأقراص المهلوسة ، تتكون من 05 أشخاص أعمارهم بين 29سنة و31سنة ، أحدهم لا يزال في حالة فرار، وقدمتهم أمام الجهات القضائية بڨالمة ، اليوم الأربعاء ،ليصدر في حقهم أمر بالإيداع .

استنادا إلى خلية اتصال أمن ولاية ڨالمة ، فإنّ الجماعة الإجرامية كانت تستغل مسكنا بالمدينة الجديدة ببلدية ڨالمة ، لإخفاء مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية داخل، ومنه تنطلق في تموين تجار المخدرات الذين ينشطون عبر مختلف أحياء مدينة ڨالمة.

الجماعة الإجرامية أطيح بـأربعة أشخاص منها ، بعد وضع خطة محكمة التنسيق ، لترصد وترقب تحركات أفرادها ، حيث أوقف اثنان كان على متن مركبة أول الأمر، ثم توقيف اثنان آخران ، بينما يظل المشتبه فيه الخامس في حالة فرار، حسبما أعلنته مساء اليوم خلية اتصال أمن ولاية ڨالمة.

وقد تم حجز من داخل المسكن ، 197 قرصا من دواء "اسكازي" على شكل جمجمة ،كمية من مسحوق أبيض لمادة مخدرة ، بقايا فارغة محروقة لأمشاط دواء مهلوس "ريفوتريل "، بالإضافة لمبالغ مالية من عائدات الاتجار بالمخدرات و08هواتف نقالة ، كانت تستعمل في الفعل الإجرامي حسب مصالح الأمن .