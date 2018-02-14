قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إن شرطة واشنطن ورجال الإطفاء أزالوا مسحوقا أرسل إلى مبنى إداري يضم مكتب الرئيس السابق باراك أوباما لكن تبين إن المادة غير ضارة.

وذكر جيفري أدامز المتحدث باسم الخدمة السرية في بيان أنه تم العثور على عبوة "تضم مسحوقا غير معروف" في مقر الصندوق العالمي للحياة البرية في واشنطن، وهو منظمة لا تستهدف الربح.