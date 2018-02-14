استفيد من مصادر موثوقة، مساء اليوم الأربعاء، أنّ الجهات الصحية الوصية ، أقالت مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي بڨالمة السيد "ع.ڨ"، وعينت محلّه ، مؤقتا، الطبيب"ب.سليمان" الذي يشغل وظيفة طبيب بالمؤسسة الاستشفائية نفسها.

القرار جاء في أعقاب حادثة سقوط الطبيب الجراح "م.محمد"من الطابق الرابع في فراغ مصعد المستشفى، بسبب عطل في أرجح الأقوال ، وهو ما كان المدير المقال قد نفاه يوم أمس الثلاثاء لبعض وسائل الإعلام.

بالموازاة مع إقالة مدير مستشفى عقبي، رفع فرع نقابة الأطباء الأخصائيين للصحة العمومية بڨالمة، عريضة إلى الوزارة الوصية، طالب من خلالها بإيفاد لجنة تحقيق في الحادث الذي اهتز على وقعه مستشفى عقبي، كما طالبت ضمن العريضة نفسها برحيل المدير المقال.

ويسبح مستشفى عقبي بمدينة ڨالمة في فوضى وتدني كبير للخدمات، عبر مختلف المصالح، التي انعكست سلبا على العديد من الخدمات الصحية للمرضى والمواطنين، حسب تصريحات وشهادات للعديد من المواطنين.