شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن فرنسا آخر من يحق له الحديث عن المدنيين، معتبراً أن سجلها سيء جدا في هذا الإطار، وذلك رداً على التصريحات الفرنسية المتعلقة بعملية غصن الزيتون الذي ينفذها الجيش التركي ضد تنظيمات في عفرين بسوريا.

وقال يلدريم، الأربعاء: "فرنسا هي آخر من يحق لها الحديث عن المدنيين، لا سيما وأن سجلها في هذا الخصوص سيئ جدا".

وتابع: "فرنسا آخر من يتكلم بشأن قتل المدنيين، سجلها سيئ جدا في إفريقيا. لا نتحدث عن واحد أو اثنين، وإنما عن الملايين، وسجلها سيئ أيضا في حرب البلقان والحرب العالمية الأولى وفي الجزائر وتونس".

واستطرد "إذا كنا سنتحدث عن المدنيين فإنه ينبغي لفرنسا أن تتطهر أولا من ذنوبها".

وحول الانتقادات التي وجهت لتركيا في الأسبوع الأول من العملية، قال يلدريم إنه ينبغي لهؤلاء(المنتقدين) أن يبحثوا عن الضحايا المدنيين في تركيا ولا سيما في ولايتي هاطاي وكلس اللتين سقط فيهما العديد من المدنيين بقذائف "ب ي د".