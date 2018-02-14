أعلن وزير الخارجية الأمريكي في عمان أن على إيران سحب مقاتليها من سوريا، مؤكدا أن وجودها في هذا البلد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأشار تيلرسون إلى أن خطة الرئيس ترامب للسلام في "مرحلة متقدمة جدا".



قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء ، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان "نحن قلقون بشأن الحادث الأخير المتعلق بإسرائيل وإيران في سوريا، وأعتقد أن هذا يوضح مجددا لماذا لا يؤدي الوجود الإيراني في سوريا سوى إلى زعزعة الاستقرار". وأضاف "نعتقد أن على ايران سحب عسكرييها... الميليشيا التابعة لها من سوريا وأن تفسح المجال أمام تعزيز عملية السلام في جنيف".



من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني على "ضرورة التقدم نحو حل سملي للأزمة السورية". وأضاف الصفدي خلال المؤتمر الصحافي أن هذا الحل "يجب أن يكون على أساس القرار 2254 وعلى أساس مسار جنيف الذي نعتبره المسار الوحيد لتحقيق الحل السلمي". وأشار إلى أن "الحل الذي نريده هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري ويضمن وحدة سوريا وتماسكها".



وحول زيارته المقررة الخميس إلى لبنان قال تيلرسون إن واشنطن تدعم "لبنان ديموقراطي خال من أي نفوذ للغير". وأضاف "نعلم أن حزب الله اللبناني متأثر بإيران، وهذا التأثير لا يساعد في مستقبل لبنان على المدى الطويل". وقال تيلرسون "علينا أن نعترف بحقيقة أنه (أي حزب الله) جزء من العملية السياسية في لبنان".