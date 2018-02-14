لفظت أمواج البحر اليوم الأربعاء جثتين بشاطئ ساسل (بلدية أولاد بوجمعة) و السبيعات (بلدية المساعيد) بولاية عين تموشنت, حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني.

وتتعلق الجثتان بمرشحين للهجرة غير الشرعية يتراوح سنهما بين 25 و35 سنة حيث وجدتا في حالة "متقدمة" من التعفن, حسبما ذكره نفس المصدر.

ويرجح أن تكون الجثتين لمهاجرين من بلدان افريقية كانا في رحلة سرية عبر البحر نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط, وفق نفس المصدر.

وفيما تم نقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد مدغري" لمدينة عين تموشنت فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة هوية الجثتين و تحديد ظروف و ملابسات الوفاة مثلما تمت الإشارة إليه.