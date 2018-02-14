دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله اليوم الأربعاء بوهران المضربين في قطاع التربية إلى "العمل اليد في اليد لمصلحة التلميذ".

وذكر غلام الله في منتدى يومية "الجمهورية" الصادرة بوهران أنه "يتوجب أن نعمل يدا في يد لمصلحة التلميذ الذي يجب أن يكون فوق كل الاعتبارات وأن يقبل المعلم دائما جميع التضحيات لأن مصلحة التلميذ مقدسة ومهما كانت الظروف".

وأضاف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في ذات السياق أن "على الإنسان أن يحترم القانون وما يحكم به القاضي المكلف بتطبيق القانون وإذا كنا لا نحترم أحكام القضاء فإننا لا نحترم هذا الوطن الذي ننتسب إليه".