حقق ريال مدريد الاسباني، حامل اللقب في آخر سنتين، نتيجة طيبة على ارضه عندما قلب تأخره بهدف الى فوز على باريس سان جرمان الفرنسي 3-1، الاربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

تقدم الضيوف أولا عبر أدريان رابيو في (د.33)، فيما أحرز للريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في (د.45 من ركلة جزاء و83) والبرازيلي مارسيلو في (د.86).



ويأمل ريال الذي بلغ نصف النهائي في آخر 7 سنوات، في أن يصبح أول فريق يتوج بلقب المسابقة القارية الأم ثلاث مرات متتالية منذ منتصف السبعينات، حين حقق ذلك بايرن ميونيخ الألماني، وتعزيز رصيده القياسي الخارق في المسابقة (12 لقبا).