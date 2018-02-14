أسفر حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء عن سقوط 7 قتلى وما لا يقل عن 14 جريحا، حسبما أفادت قناة CBS4 Miami التلفزيونية المحلية.



أعلن مسؤول في خدمة المطافئ بولاية فلوريدا الأمريكية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن شخصا واحدا على الأقل قتل جراء حادث إطلاق للنار في مدرسة بمدينة باركلند جنوبي الولاية. لكن بيل نيلسون، السيناتور عن ولاية فلوريدا، قال لقناة Fox News إن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث الذي وقع في مدرسة "مارجوري ستونمان داغلاس"، على بعد 72 كيلومترا شمالي مدينة ميامي.



وأفادت قناة 7 News سابقا بأن الهجوم خلف أكثر من 20 جريحا. لكن عدد المصابين جراء الحادث قد يتراوح بين 20 و50 شخصا، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.



وقالت قناة WSVN 7 التلفزيونية المحلية إن المشتبه بتورطه في إطلاق النار تم القبض عليه من قبل رجال الأمن. وبثت القناة لقطات تظهر رجال الأمن يُجلسون شابا في سيارة الشرطة بعد تفتيشه.



وأكد رئيس شرطة مقاطعة بروارد أن 14 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم، مضيفا أن جميع الجرحى نقلوا إلى مركز طبي ومستشفى محليين.



فيما قالت WSVN 7 سابقا إن الشرطة تعرفت على هوية مطلق النار، وهو أحد طلاب المدرسة السابقين.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب اتصل بحاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت ليؤكد استعداده لتقديم المساعدة الفدرالية الازمة له على خلفية الهجوم على المدرسة، في حال وجود حاجة إليها.