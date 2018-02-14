وجّه نور الدين سعدي، مدرّب شبيبة القبائل، انتقادات شديدة اللّهجة ليزيد ياريشان، معتبرا ما صدر من هذا الأخير من تصريحات، دليلا على أن مستواه لا يرقى لتولي منصب مسيّر في الفريق.



قال سعدي، في ندوة صحفية أمس، إن ردّة فعل يزيد ياريشان على تصريحات سابقة له (سعدي)، تبرز بأن الأخير أساء الفهم، مستطردا في القول بأن عدم قدرة الأخير على الفهم يعود حتما لعدم توفر المعايير والشروط المطلوبة في شخص ياريشان ليصبح مسيرا في ناد كبير من حجم شبيبة القبائل، موضحا “ما قلته في السابق أن لكل شخص مهنته، ومهنة ياريشان هي بيع السيارات، ولم أكن أقصد الإساءة له أو التقليل من شأنه، حتى حين تابعت قولي، في ذات السياق، بأنه يتعيّن عليه (ياريشان) أن ينتبه لعمله حتى لا يبيع سيارات مغشوشة، بمعنى أنه يتعين عليه تكريس وقته للمهنة التي يفقه فيها حتى يُتقنها ويترك كرة القدم، من الجانب الفني والإداري، لأصحابه”.



وواصل سعدي يقول إن ثمة فرقا كبيرا بينه وبين ياريشان في مجال كرة القدم، مشيرا “الجماهير الرياضية تعرف سعدي جيدا، ولديّ اسم أحرص على الحفاظ عليه حتى أحظى دائما بذات الاحترام الذي يكنه لي الجمهور، ولا أخفي عليكم بأنني محرج من الجماهير التي تقدّرني، لأن ثمة مغالطات ومعلومات ليست صحيحة تتعلق بي”، موضحا “لم أشترط إطلاقا تسبيقا براتبين مقابل إمضائي على العقد لتدريب شبيبة القبائل، هذا كلام غير صحيح صدر عن يارشيان، وليعلم بأن الرئيس الحالي للشبيبة اقترح عليّ عقدا لسنتين، غير أنني رفضت، ولو كنت فعلا ذلك الشخص الذي سوّقه ياريشان للرأي العام من خلال تصريحاته المضللة، لكنت قد رحّبت بالعرض”، مضيفا في سياق حديثه “راتبي أقل بكثير مقارنة لما روّج له ياريشان”.



واستغرب نور الدين سعدي تحامل ياشريان عليه دون سواه من المدربين السابقين، من المحليين والأجانب، الذين تعاقبوا على العارضة الفنية للشبيبة، مشيرا “لماذا لم يتطرّق هذا الشخص لما ناله مدربون سابقون، أجانب ومحليين، من أموال على حساب الشبيبة؟ ولماذا لم يتطرّق إلى تأخر تسديد رواتب المدلّك ڤيو ومدرّب الحراس الونّاس ڤاواوي؟”، ليضيف “صراحة، يؤسفني كثيرا وجود مسيّرين من هذا المستوى في فريق بحجم شبيبة القبائل”.



على صعيد آخر، أعلن سعدي بأن المدافع الدولي السابق، السعيد بلكلام، سيكون حاضرا مع الفريق خلال مباراة دفاع تاجنانت بملعب هذا الأخير، ملمّحا إلى إمكانية إشراكه خلال المباراة التي يأمل في كسب نقاطها “فهي مباراة مهمة لنا ولتاجنانت نظرا لوضعية كل واحد منا في الترتيب العام، ومن جانبنا، فإن اللاعبين عازمون على تحقيق الفوز”، مضيفا بأنه يملك حرية وسلطة اختيار مساعديه “مع احترامي لكل المدربين”، موضحا “بوفنارة صاحب كفاءة عالية وعملنا سويا منذ 20 عاما، وهو تقني سام، لم أجلبه من الشارع، ومسيرو الفريق لم يحدثوني أصلا في الموضوع”.

ع. ر