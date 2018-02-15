أسرت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي وراء قرار وزير الصناعة، يوسف يوسفي، إنهاء مهام رئيس المجمع الصناعي للصناعات الحديدية ”إيميتال”، أحمد يزيد تواتي، تأخر إنجاز 30 مخزنا لفائدة الديوان المهني للحبوب (أو آ إي سي) الذي أوكل لشركة ”باتيميتال”، هذه الأخيرة عقدت شراكة مع شركة إيطالية، غير أن الصفقة عرفت تأخرا بأكثر من 30 شهرا (2012)، ورغم أن الغلاف المالي فاق الـ2300 مليار سنتيم، والطليان قبضوا أموالهم. وأسرت مصادرنا أن وزير الفلاحة يكون راسل زميله وزير الصناعة في الموضوع، والأخير أمر بالتحقيق في الملف قبل أن يصدر قراراته بإنهاء المهام. موضوع للمتابعة وقد يكشف أسماء ثقيلة.