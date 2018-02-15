فتح الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ”أونافد” موقعه الإلكتروني لتقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنت لفائدة التلاميذ، الذين يمكنهم الدخول من حسابات مدير الثانوية، ويضم الموقع مواضيع وحلول امتحانات نهاية التعليم الثانوي ”البكالوريا” منذ سنة 2008 إلى غاية دورة 2016، ويأتي هذا في وقت جمدت الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية، خاصة الثانويات، بفعل إضراب الأساتذة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست” منذ ثلاثة أشهر في ولايتي البليدة وبجاية، ومنذ الـ30 جانفي المنصرم في باقي ولايات الوطن.