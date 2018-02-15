ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الخميس لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض الدولار وتصريحات سعودية تؤكد التزام المملكة بتخفيضات الإنتاج خلال 2018.

وبحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.4 بالمائة عن آخر تسوية مسجلا 61.44 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 2.4 بالمائة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69 سنتا أو 1.1 بالمائة إلى 65.05 دولار للبرميل بعد زيادة 2.6 بالمائة يوم الأربعاء.

وقال متعاملون إن الأسعار ارتفعت بدعم من تراجع الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية.

والأهم من ذلك الدعم الذي وجدته السوق في تصريحات السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، والتي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا منذ 2017 في مسعى لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وتعزيز الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء "أعتقد أننا سنلتزم بسياستنا (لخفض الإنتاج) طوال عام 2018".

غير أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة التي لم تشارك في اتفاق خفض الإنتاج تهدد بتقويض الجهود التي تقودها أوبك لتحقيق التوازن في الأسواق.