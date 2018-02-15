أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 100 هدف مع فريق واحد في المسابقة بعد الهدفين الذي سجلهما أمس الأربعاء في المقابلة التي جمعت بين ريال مدريد الإسباني ونادي باريس سان جرمان الفرنسي (3-1).

وأوضحت شبكة "أوبتا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم أن ريال مدريد، صار من أكثر فريق يحتسب له ركلات جزاء في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بواقع 46 ضربة،متفوقا على برشلونة (44 ركلة).

وسجل رونالدو، ركلة الجزاء الـ 14 له في دوري أبطال أوروبا كأكثر لاعب في تاريخ المسابقة متفوقا على غريمه ميسي صاحب الـ 11 ركلة.

وعزز كريستيانو رونالدو بعد هدفيه أمس، الصدارة في قائمة هدافي دوري الأبطال في النسخة الحالية، برصيد 11 هدفا حتى الآن.

وأشارت شبكة "أوبتا" إلى إن كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف أو أكثر في 7 مواسم متتالية في دوري الأبطال. ويأتي خلفه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم (غير متتالية) كما أن هناك هاينكس وريفالدو وياردل وفان نيستلروي وفالكاو سجلوا 10 أهداف أو أكثر في موسمين من البطولة.