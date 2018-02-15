أدى الحادث الذي وقع ،أمس الأربعاء ،بمدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بالولايات المتحدة، إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 12 آخرين .

ونفذ الحادث من قبل مسلح يبلغ 19عاما ،حيث قام بإطلاق النار في مدرسته الثانوية السابقة في فلوريدا.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مصادر في الأجهزة،أن المسلح حاول الهرب وسط التلاميذ الذين كانوا يفرون من المدرسة لكن تم رصده والقبض عليه.

وقال سكوت إزرايل قائد شرطة بروارد في إفادة صحفية إن المهاجم يدعى نيكولاس كروز وكان تلميذا بالمدرسة وتم فصله لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.

وقال إزرايل إن المهاجم سلم نفسه للشرطة دون مقاومة وكان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) ومعه عدة خزائن ذخيرة.