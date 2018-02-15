استقبل وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي وفدا عن مخابر "سانوفي" برئاسة نائب الرئيس التنفيدي للشؤون الصناعية الشاملة للمجمع والذي قدم تقريرا حول مدى تقدم أشغال مشروع المركب الصيدلاني الصناعي الجاري إنجازه بسيدي عبد الله بالعاصمة والذي سيبدأ في الإنتاج سبتمبر القادم.

ويعد المشروع الاستراتيجي هذا أحد أكبر مشاريع المجمع في العالم والأول من نوعه في إفريقيا سينتج 100 مليون علبة أدوية سنويا من النوعين الجاف والسائل.