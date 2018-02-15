أفاد المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الهادي عوايجية أن الوكالة تتكفل بأكثر من مليون و 100 ألف شخص عبر مختلف البرامج.

وأبرز عوايجية لدى نزوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، هذا الخميس، أن وكالة التنمية الاجتماعية التي شرعت في النشاط سنة 1996 عبر الخلايا الجوارية للتقارب المتواجدة عبر 270 دائرة، تسعى لاستقطاب الفئات الهشة أو المعوقين أو الشباب طالبي العمل لتمسها بعض برامج الوكالة.

وأضاف المتحدث، أن أبرز هذه البرامج هو برنامج المنحة الجزافية للتضامن الذي يمس أكثر من 831 ألف شخصا "معاقون وفئات هشة وغيرهم" خصصت لها الدولة دخلا شهريا يقدر بـ 3 آلاف دينار فضلا عن تغطية اجتماعية، مبرزا أن البرنامج خصصت له الدولة ميزانية تقدر 40 مليار دينار .

كما أشار عوايجية أن الوكالة تتكفل أيضا بإدماج الشباب خريجي الجامعات أو الشباب ممن لا يملكون مستوى دراسي من خلال برنامجين، الأول يتعلق بإدماج الشباب حاملي الشهادات الجامعية، فيما يتكفل الثاني المتعلق بأنشطة المنفعة العامة بأزيد من 280 ألف شخص شهريا.

وكشف الضيف عن تخصيص حصة إضافية لعدد المناصب بهذين البرنامجين من خلال توفير أكثر من 20 ألف منصب في سنة 2018 لنحو 26 ألف شاب جامعي، لكنه شدد على أن هذه البرامج مؤقتة ولا تدوم أكثر من ست سنوات لفئة الشباب غير الجامعي، كما أنها لا توفر مناصب شغل دائمة بل تهدف إلى إعداد هؤلاء الشباب لإدماجهم لاحقا في سوق العمل.

و أعلن أنه سيتم تفعيل برنامج "الجزائر البيضاء" في العام الحالي من خلال تجسيد أكثر من 34 ألف مشروع على المستوى الوطني،وذكر المدير العام أن برنامج التنمية الجماعية سيحقق أكثر من 300 مشروع بأكثر من قطاع على حد تعبيره.