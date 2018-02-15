سقط 10 إرهابيين الأربعاء في شمال شرقي مالي، خلال عملية جوية وبرية شنتها القوات الفرنسية واستهدفت إياد آغ غالي زعيم مجموعة أنصار الدين، بالقرب من ايناغالواس على بعد 900 متر عن الحدود الجزائرية"، وفق مصادر أمنية متطابقة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت القوات المالية إنّ أحد المقرّبين من الإرهابي المذكور، قد قتل في هذه العملية.

وأوضح مصدر أمني أجنبي متواجد في مالي، أنّ "معسكر زعيم جماعة إياد آغ غالي في تنزواتين كان الهدف الرئيسي لهذه العملية".

وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه، أنّ العملية تمت "بالقرب من ايناغالواس على بعد 900 متر عن الحدود الجزائرية".

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وذكر المصدر الأجنبي أن الحصيلة الأولية للعملية الفرنسية الجديدة هي ما بين 10 و17 قتيلا في صفوف الإرهابيين.

وأشارت القوات المسلحة في مالي في بيان لها إلى أن "من بين المجرمين الذين قتلوا، مالك آغ ونسنات الكولونيل السابق بالجيش المالي" والذي كان "حليفا لإياد آغ غالي".

وأضاف البيان أن "العديد من الإرهابيين قد تم تحييدهم" فضلا عن "تدمير ثلاث عربات".

وقد أكّدت رئاسة الأركان الفرنسية هذه المعلومات جزئيا، مشيرة إلى أن هناك "نحو عشرين إرهابيا بين قتيل ومُعتقل".

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستايغر "إن العملية نفّذتها القوات الفرنسية في منطقة الساحل".