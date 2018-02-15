تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس ، من توقيف ثلاثة عناصر خطيرة موالية لما يسمى بتنظيم "داعش"، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، ينشطون بكل من العيون وسلا ومراكش.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أظهر التتبع أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لـ"داعش"، انخرطوا في التحريض على القتل تنفيذا للنهج الدموي لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

وتفيد التحقيقات الأولية وفق البيان أن أحد هذه العناصر، كان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تنفيذا لأجندة "داعش".

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بينما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات.